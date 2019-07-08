Moskova ile Berlin arası seferini yapmak için havalanan Utair firmasının Boeing 737 uçağı, Litvanya hava sahası üzerindeyken havalandırma arızası bildirdi. Tekrardan Rusya’ya dönen uçak Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’na acil iniş yaptı. Firma yetkilileri, pilotların ve kabin ekibinin profesyonel bir şekilde inişi gerçekleştirdiğini bildirdi.
Havada panik! Arızalanan uçak acil iniş yaptı
Moskova ile Berlin seferini yapan uçak, arıza sebebiyle Moskova’ya dönüş yaparak acil iniş yaptı.
|
Bunlarla da ilgilenebilirsiniz
Yayınlanma tarihi: 8 Temmuz 2019 Pazartesi, 14:36