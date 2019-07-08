Havada panik! Arızalanan uçak acil iniş yaptı

Sefer iptal oldu, vatandaşlar isyan etti

Sefer iptal oldu, vatandaşlar isyan etti İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Ankara'ya uçması gereken yolcu uçağında teknik bir arıza ortaya çıkınca sefer iptal edildi. İzmir'de kalan yolcular, herhangi bir yedek uçuş olmamasına tepki gösterdi.