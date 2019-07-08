Adana Büyükşehir Belediyesi’nde ‘bankamatik memurları’ Azerbaycan'da çıktı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Ulaşım A.Ş’de Azerbaycan’da yaşayan bankamatikçilerin varlığının tespit edilmesi büyük şaşkınlık oluşturduğu, yine aynı şirkette çalışıyor görünen ve aylardır işe gelmeyen, geldiği zaman da lüks otomobil kullanan işçilerin mevcut olduğu ifade edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi teşekküllerinden Ulaşım A.Ş’de Azerbaycan’da yaşayan Türk asıllı 3 kişinin çalışıyor göründüğü ve şahısların son 4 aydır Türkiye’ye giriş dahi yapmadığı ortaya çıktı. Bankamatikçilerin iş akitleri sona erdirildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

‘Özel Mercedesli işçi’

“Adana Büyükşehir Belediyesi; işçisinin maaşını ödemeye, toplu taşım araçlarını serviste tutmaya, ekmek üretimini devam ettirmeye ve Adanalılara her kulvarda hizmet etmeye çalışırken, Ulaşım A.Ş’de Azerbaycan’da yaşayan bankamatikçilerin varlığının tespit edilmesi büyük şaşkınlık yarattı. Adana Büyükşehir Belediyesi’nde işe gelmeden maaş alanların görevlerine son verilerek, belediyenin üzerindeki büyük maddi yükün azaltılması ve böylece Adanalılara daha iyi hizmet verilmesine yönelik çabalar sürerken, geçmişte akla hayale gelmeyecek sorunlu uygulamaların yapıldığı ortaya çıkıyor. Öte yandan yine 10 kişinin yapabileceği bir iş için 30-40 kişinin istihdam edildiği Ulaşım A.Ş’de çalışıyor görünen fakat aylardır şirkete uğramadığı belirlenen, üstelik geldiği zaman da Mercedes marka özel bir otomobil kullandığı tespit edilen bir şahsın varlığı da, konuyla ilgili hayata geçirilmiş ve belediyenin üzerindeki mali yükü çoğaltan örneklerden biri oldu.”