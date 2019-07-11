Dalaman'ın ardından Milas da yanıyor

Milas'ın Kıyıkışlacık Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, saat 09.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kıyıkışlacık Mahallesi'nde tehlike yaratmaması için yerleşim yeri yakınında ayrıca ekipler konuşlandırıldı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Dalaman da yanmıştı

Dün öğleden sonra Dalaman Karacağaç mahallesinde başlayan ve ardından Fethiye'nin Göcek Mahallesine sıçrayan orman yangını yaklaşık 300 hektarlık alanda etkili olmuştu. Gece boyunca zaman zaman etkisini arttıran rüzgar nedeniyle sarp arazide gece boyunca devam eden orman yangını sabah saatlerinde rüzgarın dinmesi ile etkisini düşürmüştü.

Sabah erken saatlerde helikopterlerin sık sık yanan alanlara sorti yapması sonucu yangının ilerlemesi durduruldu.