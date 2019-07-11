Adalet Bakanlığı'na 276 sözleşmeli personel alınacak

Adalet Bakanlığı'ndan sözleşmeli personel ilanına ilişkin yapılan duyuruda "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2018-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir unvan için ayrı ayrı boş bulunan pozisyonun 5 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile aşağıda belirtilen pozisyonlara personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Basın İlan Kurumu'nun resmi portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilanın detaylarına ulaşmak için tıklayınız.