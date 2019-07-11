Öğrencileri Nurdoğan Rigel için harekete geçti

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin saygın akademisyenlerinden Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, geçtiğimiz günlerde görülen davada öğrencisine eksik not verdiği gerekçesiyle ceza almıştı. Rigel'e verilen hapis cezasına tepki gösteren öğrencileri eylem yapmaya hazırlanıyor. Öğrenciler, bugün sosyal medya platformu Twitter'da #NurdoğanRigelSuçluDeğildir etiketinde buluşacağını duyurdu.

Eylem çağrısında şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin en saygın akademisyenlerinden Prof. Dr. Nurdoğan Rigel geçtiğimiz günlerde; adı daha önce pek çok usulsüzlüğe karışmış olan bir öğrencisinin sınav kağıdına düşük not verdiği iddiasıyla suçlanarak haksız bir şekilde hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun/halen öğrenci olan bir grup olarak Nurdoğan hocamızın yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Bu akşam da hocamıza destek olmak için saat 21.00’de #NurdoğanRigelSuçluDeğildir etiketiyle Twitter’da buluşuyoruz. Tüm kamuoyundan ve medyadan sosyal medya çalışmamıza destek bekliyoruz.