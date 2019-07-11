Avukat eşini öldüren doktor kocaya ağırlaştırılmış müebbet istemi

DİYARBAKIR'da boşanma davası açan eşi avukat Müzeyyen Boylu'yu (43) tabancayla kurşun yağdırarak öldüren doktor Mesut Issı (45) hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Mesut Issı savcılık ifadesinde, aldatıldığını ve olay anını hatırlamadığını savundu.

Diyarbakır'da 19 Mayıs günü meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olan ve ayrı yaşayan avukat Müzeyyen Boylu ile doktor Mesut Issı, 2 çocuğunun da gittiği kreşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı. Çift, gösteriyi birlikte izledi. Müzeyyen Boylu, çocuklarıyla birlikte Mesut Issı'nın otomobiline bindi. Otomobil, Diclekent Caddesi'ne geldiğinde, Boylu çocuklarını, birlikte zaman geçirmeleri için babalarına bırakıp araçtan indi. Hemen ardından otomobilden inen Mesut Issı, arkasından yürüdüğü Müzeyyen Boylu'ya yanında bulundurduğu ruhsatsız tabancayla kurşun yağdırdı. Vücuduna 11 kurşun isabet eden Boylu olay yerinde yaşamını yitirirken, çocuklarını babasına bırakan Issı ise polis merkezine gidip teslim oldu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Mesut Issı hakkında, 'eşi kasten öldürmek, tasarlayarak öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan ise 3 yıl hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı.



İddianamede, avukat Müzeyyen Boylu ve doktor Mesut Issı'nın boşanma davalarının olduğu ve ayrı yaşadıkları belirtildi. İddianamede, çocuklarının okul gösterisi nedeniyle buluşan çiftin, etkinlik sonrası birlikte ayrıldığına, çocuklarını zaman geçirmeleri için babalarına bırakan Müzeyyen Boylu'nun, Diclekent caddesinde otomobilden indiği sırada arkasından inen Mesut Issı'nın ateş açtığı ifadelerine yer verildi. Eşini öldürdükten sonra çocuklarını, babasının evine bırakan Issı'nın, polis merkezine gidip teslim olduğu bilgisine de yer verilen iddianamede, Boylu'nun otopsisinde vücuduna isabet eden 11 kurşunun öldürücü nitelikte olduğu tespit edildiği aktarıldı. Otopsi raporuna göre, sıkılan kurşunların 2'si maktulün kafasına, 9'u ise göğüs bölgesine isabet etti.



'BENİ ALDATTI'

Mesut Issı, savcılık ifadesinde eşinin kendisini aldattığını iddia etti ancak Cumhuriyet Savcısı, iddianameye yansıyan bu ifadelerle ilgili bir değerlendirmede bulunmadı. Issı, cinayet anını hatırlamadığını, sadece silahı eline alıp, gittiğini hatırladığını öne sürdü. Eşinin aşırı kıskanç olduğunu savunan Issı, 'pişman' olduğunu da belirttiği ifadesinde şunları söyledi:



"Ayrı yaşadığım ancak resmi nikahlı ve ara sıra görüştüğüm eşim Müzeyyen ile 2012 yılı Mayıs ayında görücü usulü tanışarak evlenmiştik. 2015 yılında eşimle çocuk doğduktan bir süre sonra tartıştık. Eşim, aşırı kıskançtı. Daha önce çalıştığım iş yerindeki hemşirelere sıkıntı yaratıyordu. Birkaç defa iş yerimi değiştirmek zorunda kaldım. Eşim, 2015 yılında evi terk etti. Daha sonra eşimle barıştık ve beraber yaşamaya başladık. Bu dönem içerisinde eşimin telefonunu saklaması dolayısıyla şüphelenmeye başladım. Beni aldattığını 7 Şubat 2018 günü emin oldum. 12 Şubat 2018'de evi terk edip, annesinin evine gitti. Ben bu dönem içerisinde barışmak için gittim ancak annesi barışmamıza izin vermedi. 6 Mayıs 2019'da eşim bana boşanma davası açtı. Olay günü çocukları arabaya bindirdikten sonra onunla konuşmak istediğimi söyledim. O da, '2,5 yıldır bir ilişkim var neden benimle konuşmak istiyorsun midesiz, namussuz?' dedi. Ben arabanın kapısını açtığımda oturup gidecektim ancak elime silahı alıp, peşinden gittiğimi hatırlıyorum. Daha sonra oğlum 'Anne anne' dediğinde eşimi yerde gördüm. Ben de elimi şakağıma dayamıştım ancak içinde mermi kalmamıştı. Silahta kaç kurşun olduğunu bilmiyorum. Çocuklarımı orada bırakmamak için babama götürdüm. Daha sonra taksiye binip, polise gelip teslim oldum. Pişmanım."



Cumhuriyet Savcısı, Issı'nın iddialarının, haksız tahrikten yararlanmaya ve olayı tasarlamadığı yönünde kanı oluşturmaya çalışmak olduğunu vurguladı. Şüphelinin silah ve mermileri temin ederek olayı tasarladığını kaydeden savcı, eldeki delillere göre, Mesut Issı'nın eşini canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürdüğünü belirtti. 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianame kapsamında Issı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ve ruhsatsız tabanca nedeniyle de 3 yıl hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı. Mesut Issı'nın yargılanması, 9 Eylül'de görülecek ilk duruşmayla başlayacak.