Küçük kuzenleri birlikteliğe zorlayan anne-babaları tutuklandı





İzmit'teki polis merkezine geçen hafta giden kız çocuğu yaklaşık 4 ay önce, amcasının oğlu ile birlikte yaşamaya zorlandığını, amcası ile yengesinin kendisini zorla evde tuttuğunu ve dışarı çıkmasına dahi izin vermediğini söyledi. Çocuk, amcasını ve yengesini çorap satma bahanesiyle ikna edip, polis merkezine geldiğini anlattı. Ailesine de teslim edilmek istemediğini belirten kız çocuğu, devlet yurdunda kalmak istediğini söyledi.

Kız çocuğunun şikayeti üzerine cumhuriyet savcısına bilgi verildi. Çocuk, devlet korumasına alındı. Polis, küçük kızın annesi N.P. (52), babası M.P. (47), amcası Ç.P. (53) ve yengesi S.P.'yi (51) gözaltına aldı. Kuzeni olan çocuk da soruşturmada mağdur olarak yer aldı. Adliyeye sevk edilen küçük kızın anne- babası ile amcası ve yengesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.