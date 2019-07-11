‘Çocuk yaşta evlilik suçtur’

Sosyal Doku Derneği Kurucu Başkanı Nurettin Yıldız’ın “6 yaşındaki çocuk evlenebilir” diye skandal söylemlerde bulunmasının ardından gazetemiz yazarı Zafer Arapkirli sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile tepki göstermişti. Yıldız’a sosyal medya üzerinden, “hakaret” ettiği iddiasıyla hakkında iddianame düzenlenen Arapkirli, dün yargıç karşısına çıktı. Suçlamaları reddeden Arapkirli, söz konusu paylaşımı medeni kanunda yer alan evlilik yaşı kuralını hiçe sayan sözlere itiraz çerçevesinde dile getirdiğini söyledi.

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Zafer Arapkirli ve avukatı katılırken Nurettin Yıldız’ı avukatı temsil etti. Duruşmada savunma yapan Zafer Arapkirli, 62 yıllık hayatında ilk defa sanık olarak mahkemeye çıktığını belirti.

Yaşadığımız ülkede dezavantajlı kesimlerin başında kadınların, çocukların, özellikle de kız çocuklarının geldiğini aktaran Arapkirli, “En savunmasız konumdaki çocuklarımızın kimi zaman evde, kimi zaman sokakta, kimi zaman da kendilerini emanet ettiğimiz eğitim kurumları ya da kurslarda cinsel saldırılara maruz kaldığını görmekteyiz. Çocukların maruz kaldığı en büyük saldırı da kız çocuklarının oyun çağında, bebek yaşlarda evlendirilmesi. Yani yetişkin kadın görülerek gerdeğe sokulmasıdır” dedi. Yasalara göre bu durumun suç olduğuna ve tüm yurttaşlarının bu evliliklere tepki göstermesi gerektiğini belirten Arapkirli, “Toplumumuzda akademik unvan sahibi olduğunu iddia eden hoca sıfatlı bazı şahıslar, basın ve yayın organların, sosyal medyada dini görünümlü fetva adı altında bu konuda propaganda yaparak toplumu zehirlemek, yaranın üzerine benzin dökmektedir. Burada şikâyette bulunan şahıs da bu türlü sözde fetvalarıyla tanınmış birisi. Beyanında 6 yaşındaki çocukla evlenebileceğini savunmuştur” diye konuştu.

‘Kız babası olarak...’

Arapkirli şikâyetçinin beyanlarını duymasının ardından bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, eğitim görmüş bir insan, görevi topluma haber vermek olan bir gazeteci ve bir kız babası olarak tepki gösterdiğini belirtti. Arapkirli, “Şahsi bir hakaret söz konusu değildir” dedi.

Arapkirli’nin avukatı Begül Gürel ise iddiaya konu paylaşımın genel bir paylaşım olduğunu şikâyetçinin hedef alınmadığını, müvekkilinin derhal beraat etmesi gerektiğini söyledi. Şikâyetçi Nurettin Yıldız hakkında yaptığı benzer bir söylemden Bakırköy Adliyesi’nde açılmış bir dava olduğunu aktaran Gürel, bu dava dosyasının mahkemeden istenmesini talep etti. Hâkim, Nurettin Yıldız hakkındaki dava dosyasının istenmesine karar verdi. Taraflara delillerini sunmaları için süre veren hâkim duruşmayı aralık ayına erteledi.