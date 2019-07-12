Darülaceze'den atılmıştı: Sevindiren gelişme

Yetmiş yaşındaki S.A'nın Darülaceze yöneticileriyle girdiği siyasi tartışma sonrası kurumdan çıkartıldığını duyuran ve yetkilileri göreve çağıran Barış Yarkadaş'ın çabaları sonuç verdi.
Yarkadaş, katıldığı televizyon programında Aile ve Çalışma Bakanı'na çağrı yaptı.
Yarkadaş, yaşanan gelişmeyi sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:
"Öğlen saatlerinde @darulaceze 'den aradılar. SA adlı yurttaşımızın barınma sorununun çözüleceğini @ailevecalisma Bakanlığı'nın devreye girdiğini söylediler.
Az önce ise S.A adlı yurttaşımız aradı. Biraz sonra bakanlık tarafından Kıraç'taki bir Huzurevi'ne yerleştirileceğini söyledi."