Darülaceze'den atılmıştı: Sevindiren gelişme

70 yaşında Darülaceze'den kovuldu: 'İleri - geri konuştun'

70 yaşında Darülaceze'den kovuldu: 'İleri - geri konuştun' CHP'li Barış Yarkadaş, Darülaceze'den gerekçe gösterilmeden kovulan bir yurttaşın başına gelenleri kamuoyuna duyurdu ve bakana çağrı yaptı.