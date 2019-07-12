Darülaceze'den atılmıştı: Sevindiren gelişme

Yetmiş yaşlarındaki engelli yurttaş S.A'nın, beş arkadaşıyla birlikte uzun bir süredir kaldığı Okmeydanı Darülaceze'den siyasi tartışma sonrası atıldığını iddia etmişti. Savcılığa da taşınan iddiayı CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş gündeme getirmişti.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma, 17:36

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Yetmiş yaşındaki S.A'nın Darülaceze yöneticileriyle girdiği siyasi tartışma sonrası kurumdan çıkartıldığını duyuran ve yetkilileri göreve çağıran Barış Yarkadaş'ın çabaları sonuç verdi.

Yarkadaş, katıldığı televizyon programında Aile ve Çalışma Bakanı'na çağrı yaptı.

Yarkadaş, yaşanan gelişmeyi sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

"Öğlen saatlerinde @darulaceze 'den aradılar. SA adlı yurttaşımızın barınma sorununun çözüleceğini @ailevecalisma Bakanlığı'nın devreye girdiğini söylediler.

Az önce ise S.A adlı yurttaşımız aradı. Biraz sonra bakanlık tarafından Kıraç'taki bir Huzurevi'ne yerleştirileceğini söyledi."

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Barış Yarkadaş