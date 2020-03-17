Türkiye’den Tayvan’a giden 10 kişide koronavirüs tespit edildi
Tayvan Sağlık Bakanı, Türkiye turundan dönen 15 Tayvanlının 10’unda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Tayvan Salgın Komuta Merkezi (CECC), salgının başlamasından bu yana, ülkedeki en yüksek günlük artış olarak kabul edilen 10 yeni koronavirüs (COVID-19) vakası tespit edildiğini bildirdi.
Sağlık Bakanı ve CECC başkanı Chen Shih-chung salı günü yaptığı açıklamada, 10 yeni vakanın tümünün koronavirüsü yurt dışı seyahatlerinde kaptığını açıkladı.
TÜRKİYE’DEN DÖNÜYORLARDI
Taiwannews’ten Keoni Everington’ın haberine göre Chen, 10 vakadan 9'unun virüsü Türkiye seyahatleri boyunca, bir vakanın ise Mısır seyahati sırasında kaptığını açıkladı.
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