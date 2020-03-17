Türkiye’den Tayvan’a giden 10 kişide koronavirüs tespit edildi

17 Mart 2020 Salı, 17:42

Tayvan Salgın Komuta Merkezi (CECC), salgının başlamasından bu yana, ülkedeki en yüksek günlük artış olarak kabul edilen 10 yeni koronavirüs (COVID-19) vakası tespit edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı ve CECC başkanı Chen Shih-chung salı günü yaptığı açıklamada, 10 yeni vakanın tümünün koronavirüsü yurt dışı seyahatlerinde kaptığını açıkladı.

TÜRKİYE’DEN DÖNÜYORLARDI

Taiwannews’ten Keoni Everington’ın haberine göre Chen, 10 vakadan 9'unun virüsü Türkiye seyahatleri boyunca, bir vakanın ise Mısır seyahati sırasında kaptığını açıkladı.



