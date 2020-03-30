Tutuklu ve hükümlüler endişeli

30 Mart 2020 Pazartesi, 06:00

Cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlüler de koronavirüs endişesi yaşıyor. Gazetemize mektup gönderen Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Erkan Salduz koronavirüsün kimi ülkelerde cezaevine kadar ulaştığını belirterek Türkiye’deki cezaevlerine ulaşmasının an meselesi olduğunu ifade etti. Salduz, “Hükümet de hapishaneleri risk altında görüyor olmalı ki bir süredir gündemde olan ‘infaz yasası paketi’nin kapsamını genişletmeyi ve süratle yasallaştırmayı hedefliyor. Ancak kamuoyuna yansıdığı kadarıyla ayrım yapılacağı anlaşılıyor” dedi. Salduz şöyle devam etti: “Ayrım yapılmaksızın herkesin yaşam hakkı korunmalıdır. Koronavirüs karşısında tedbir alınırken adli-siyasi tutuklu ayrımı yapılması eşitlik ilkesine aykırıdır. Hapishanede 60 yaş üstü yaşlı kronik hastalıkları bulunan, engelli binlerce tutuklu ve hükümlü var. Uzun süren tutuklulukları nedeniyle bünyeleri zayıf. Burada beslenme, sağlık, temizlik ve tedavi koşulları iyi değil. Hasta tutuklu ve hükümlülerin infazlarının durdurulmasını istiyoruz.”