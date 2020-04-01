Ücretli öğretmenlere ödeme yapılacak tarih belli oldu

01 Nisan 2020 Çarşamba, 17:08

Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uzaktan eğitim ile ilgili bilgiler veren Selçuk, "Ücretli öğretmenlerimizin ödemeleri yapılmaya devam edecek ve bu bugünden itibaren değil coronavirüs problemi başladığı günden bu yana olacak" dedi.