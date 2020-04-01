Ücretli öğretmenlere ödeme yapılacak tarih belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretli öğretmenlere ödemelerin uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren yapılacağını bildirdi.
Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Uzaktan eğitim ile ilgili bilgiler veren Selçuk, "Ücretli öğretmenlerimizin ödemeleri yapılmaya devam edecek ve bu bugünden itibaren değil coronavirüs problemi başladığı günden bu yana olacak" dedi.
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