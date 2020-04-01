Ücretli öğretmenlere ödeme yapılacak tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretli öğretmenlere ödemelerin uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren yapılacağını bildirdi.

AA
01 Nisan 2020 Çarşamba, 17:08

Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uzaktan eğitim ile ilgili bilgiler veren  Selçuk, "Ücretli öğretmenlerimizin ödemeleri yapılmaya devam edecek ve bu bugünden itibaren değil coronavirüs problemi başladığı günden bu yana olacak" dedi.


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