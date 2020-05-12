Ulaşamadığımız sanat evimize geldi

12 Mayıs 2020 Salı, 02:00

- Kendinizde bu süreçte yaşananları hafızaya kaydetme gibi bir sorumluluk mu gördünüz?

Erdem Varol: COVID-19, bu süreci atlatabilen insanların ortak hafızasında bir travma olarak kalacaktır. Hatta ilk kez herkesin kendini aynı gemide hissettiği tek ortak travma olabilir. Sürecin müphemliği, bilgi dağıtım araçlarına ve yayılan bilgiye duyduğum kuşku, sunulan gerçekliği yeniden ve yeniden sorgulamamı sağlıyor. Kendi adıma bazı günler üretmek için fazla motiveyken bazen her şeyin anlamsız olduğunu düşünüyorum. Fakat hayatta kalmak için üretmeye çalışıyorum.

- Nasıl bir araya geldiniz?

M. Cevahir Akbaş: Daha önce, 25 kişilik bir grupla, kolektif olarak yapılandırdığımız Fermantasyon isimli bir sergi gerçekleştirmiştik. Bu ekip ve birkaç kişi daha 15 Mart’ta bir araya geldik. Yaşadığımız sürecin ağırlaşarak ilerleyeceğini ve evlere kapanacağımızı konuşurken bu fikir ortaya çıktı...

Derya Ülker: İzole, yalnızlaşmak, bağından kopmak, bir anlamıyla da karadan koparak adalaşmak demek. Hemen karşısındaki virüs ise ajan, ince bir sıvı, likit zehir anlamlarında kullanılmış. Yani insanla virüs arasında bir geriye çekilme ve sızma ilişkisi söz konusu. Sorduğunuz soruya seyirci açısından bakarsak, evlere kapanma imtiyazı olan orta sınıfın yaşam pratikleri değişti. Ulaşamadığımız sanat evimize gelirken, onu karşılama biçimimiz de değişti. Evinden konser veren bir müzisyen, bütün aracıları devreden çıkarıp gülümserken, onun bu jestine karşılık veren seyirci daha aktif hale geldi. Toplumsal ağlar -elbette teknoloji sınırlarında- genişledi ve işlev kazandı. Bu ani esneme, bir aralık yarattı. Türbülansı yakalayıp üretimleri dijital dünyaya taşımak ve bu aralıkta sergilemek, benim fark etmeden gösterdiğim ilk reflekslerden biri oldu. Kendimi geri çekip durduğumda, o sızmaya çalışan yenilikleri (virüsü, yeni yaşam tarzını, Zoom’la eve gelen kalabalıkları) gördüğümde, bu ortam ile yapıp ettiklerim arasında bir diyalog sağlayabildiğimi gördüm. Durup dinlemek, baskı altında sürekli üretmekten daha iyi geldi bana. İsmet Örs’ün fotoğrafladığı insan jestlerinde, Gizem Ünlü’nün farklı okumalara açılan yazıya müdahalesinde, Bekir Dindar’ın paranoyak bir tutumla en yakınındakine uzakmışçasına bakışında, Şule Yılmaz’ın penceresine vaka sayılarını çizmesinde, Ateş Alpar’ın dönüp kendi gündelik hayatına, Can Görkem Halıcıoğlu’nunsa pencereden içeri ve dışarı bakışında, Neslihan Uluağaç’ın desenlerinde, Ekin Çekiç’in ikilemelerle anlamını çoğalttığı karelerinde, Dinçer Dökümcü’nün iktidar gözü olan termal kamera estetiğini canlı olana ait bir işarete dönüştürmesinde hep durup yeniden bakma arzusu var. Üretmenin yanında seyirci olmak belki de bu dönemin bize en büyük katkısı olacak.

- Peki, üretim konusunda, atölyede çalışmak veya malzeme bulmak gibi ne tür sıkıntılar yaşıyorsunuz? Ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz?

Mert Çağıl Türkay: Üretimlerimizi, erişebileceğimiz kaynaklardan, dijital ortamdan ve medyadan, daha önce de üretimimize devam ettiğimiz disiplinlerden ve izole şekilde bulunduğumuz ortamın el verdiği araçları kullanarak yapıyoruz. Aramızda birçok farklı dilde üretim yapan sanatçı arkadaşımız bulunuyor ve tabii bu da muhtelif üretim biçimlerinin ortaya çıkmasına ortam sağlıyor. Şu anda evlerimizdeyiz ve belki de atölye dışında daha da bizden bir yerde olmak tamamen başka bir yüzümüzle karşılaşmamıza da sebep veriyor olabilir. Ben, fotoğrafla otoportre çalıştığım için malzeme sıkıntısı çekmiyorum. Beden-mekân ikiliği üzerinden oluşturduğum bir fikirden hareket ediyorum.