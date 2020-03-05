Ulusal Takım'ın savunması çöktü!
Son olarak, Ulusal Takım'ın geniş oyuncu havuzunda bulunan Werder Bremenli Ömer toprak'ın da ayağı kırıldı.
EURO 2020 için gün sayan Ulusal Futbol Takımımızın savunması çöktü.
Elemelerde büyük bir performans sergileyen Juventuslu Merih Demiral'ın diz bağlarının kopmasının ardından Schalke 04'lü Ozan Kabak'ın da 12 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
Son olarak, Ulusal Takım'ın geniş oyuncu havuzunda bulunan Werder Bremenli Ömer toprak'ın da ayağı kırıldı.
SchalkeFrankfurt maçının son dakikasında sakatlanarak oyundan sedyeyle çıkan Ömer Toprak'ta fibula kemiği kırığı tespit edildi. Sezonu kapatan Ömer, uzun süre sahalardan uzak kalacak.
Milli takımın oyuncu havuzunda stoper olarak Kaan, Çağlar ve uzun zamandır kadroya alınmayan Serdar Aziz kaldı.
Video Haberler
- Erdoğan’ın Esad sorusu
- Barış Terkoğlu için sosyal medyada kampanya başlatıldı
- Gönüllü doktorlar metroda virüslerden korunmayı anlattı
- 'Yan baktın' kavgası can aldı
- Antalya'da kaydedildi, sosyal medyada büyük ilgi gördü
- Saadet Partisi'nden videolu paylaşım: İnsanlık suçudur!
- Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ı şaşırtan sözler!
- Yunan askerleri sopayla dövdü, batırmaya çalıştı!
- ABD'de koronavirüs paniği! Uzun kuyruklar oluştu
- Komşusu kadını, ormana götürüp pompalı tüfekle vurdu