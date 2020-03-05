Ulusal Takım'ın savunması çöktü!

Son olarak, Ulusal Takım'ın geniş oyuncu havuzunda bulunan Werder Bremenli Ömer toprak'ın da ayağı kırıldı.

cumhuriyet.com.tr
05 Mart 2020 Perşembe, 12:02

EURO 2020 için gün sayan Ulusal Futbol Takımımızın savunması çöktü.

Elemelerde büyük bir performans sergileyen Juventuslu Merih Demiral'ın diz bağlarının kopmasının ardından Schalke 04'lü Ozan Kabak'ın da 12 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Son olarak, Ulusal Takım'ın geniş oyuncu havuzunda bulunan Werder Bremenli Ömer toprak'ın da ayağı kırıldı.

SchalkeFrankfurt maçının son dakikasında sakatlanarak oyundan sedyeyle çıkan Ömer Toprak'ta fibula kemiği kırığı tespit edildi. Sezonu kapatan Ömer, uzun süre sahalardan uzak kalacak.

Milli takımın oyuncu havuzunda stoper olarak Kaan, Çağlar ve uzun zamandır kadroya alınmayan Serdar Aziz kaldı.


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