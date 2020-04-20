Umutlarımız turna olup uçsun diye...

20 Nisan 2020 Pazartesi, 06:17

Koronavirüs günlerinde çocuklarıyla evde vakit geçiren Yasemin öğretmen, tüm dünyanın en çok umuda ihtiyacı olduğu bu dönemde, tanıdığı veya tanımadığı herkesin evine “gönül misafiri” olarak “umut” olmak için çabalıyor. “1 Milyon Turna Kuşu” projesinin yaratıcısı Yasemin öğretmen, “turna kuşlarıyla dilek biriktirmenin” öyküsünü Cumhuriyet’e anlattı. Koronavirüs günlerinde sağlıkçıların canla başla çalıştığını, işçilerin aktif biçimde görev yapmaya devam ettiğini belirten Topal, “Bu süreçte herkes kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama ben öğretmeninim ve sadece evde öğrencilerimin sorularını yanıtlıyor, ders anlatıyorum. ‘Başka ne yapabilirim’ diye kendime sordum” diyor. Topal, projenin “metaforu” turna kuşlarının neden kendisine ilham kaynağı olduğundan da söz ediyor. Eleanor Coer’in gerçek bir yaşamı konu edinerek yazdığı “Sadako ve Kağıttan Bin Turna Kuşu” kitabını örnek veren Topal, Sadako’nun öyküsünü ise şöyle anlatıyor:

“Sadako Sasaki, 2 yaşındayken Hiroşima’ya atom bombası atılıyor. O süreçte Sadako’ya hiçbir şey olmuyor. Bundan 10 yıl sonra, Sadako 12 yaşındayken kanser teşhisi konuluyor. Sadako için kötü günler ve hastane süreçleri başlıyor. Hastanede yatarken bir arkadaşı onu ziyarete geliyor ve ‘Eğer bin tane turna kuşu yaparsan bir dilek hakkın olur, dileğin de kabul olur. Hatta buna ne kadar çok kişi yardım ederse dileğin o kadar çabuk gerçekleşir’ diyor. Ne yazık ki Sadako kuşlarını tamamlamadan yaşamını yitiriyor. Japonya’nın bütün insanları Sadako’ya turna kuşu yaparak gönderiyor. Sadako yaşamını yitirse de, turna kuşları umudun ışığı olarak ülkeye yayılıyor.”

‘TURNA REFAHIN MÜJDELEYİCİSİDİR’

Turna kuşunun Anadolu’da da çok önemli yeri olduğuna dikkat çeken Topal, “Turna, Anadolu’da özgürlüğün, bereketin, mutluluğun, temizliğin, sadakatin ve sabrın simgesi, refahın müjdeleyicisi olarak görülür. Her kimin tarlasına veya evine turna kuşu yuva yaparsa o evde bereketin eksik olmayacağına inanılır. Hatta Osmanlı ordusundaki Yeniçeri Ocağı’nın da simgesi olmuştur. Bir zamanlar. Yeniçerilerin börklerinin önüne turna kuşu tüyü taktıkları bilinir. Tüyü de, kendisi de kıymetli bir kuştur” ifadelerini kullanıyor. Türkiye’nin de bu süreçte kötü günler yaşadığına dikkat çeken Topal, “İyi dileklere ihtiyacımız var. Kötü günlerden kurtulmak için ben 1 milyon turna kuşunu hedef belirledim, ne kadar çok yardım alırsanız, dileğiniz o kadar çabuk gerçekleşir” diyor.

‘UMUT DA BULAŞICIDIR’

Oluşturduğu “1milyonturnakusu” kullanıcı adlı Instagram hesabından her gün saat 20.00’de canlı yayın programı yapan Topal, her akşam bir öğretmen arkadaşıyla, eğitime gönül vermiş insanlarla, girişimcilerle veya hiç tanımadığı biriyle “umudu ve anıları” konuşuyor. Bir kare kağıda hayalleri, umutları, iyi dilekleri yazdıklarını belirten Topal, “Hepimiz ailelerimizden, arkadaşlarımızdan, komşularımızdan, işimizden, iş yerindeki bardağımızdan, kapımızın önündeki simitçiden, yanındayken kıymetini bilemediklerimizden izole ve uzakta yaşıyoruz. Eminim ki hepimiz bir şeyleri özledik. Özlediğimiz, düşlediğimiz, olmasını beklediğimiz ne varsa bir kare kağıda yazıyoruz. Daha sonra bu kağıtları Origami sanatıyla katlayarak turna kuşu haline getiriyoruz. Bu, bir umut projesi. Ne kadar çok kişiye ulaşırsam benim için o kadar önemli. Çünkü umut da bulaşıcıdır. Herkesten bir turna kuşu yapmasını ve bana fotoğrafını göndermesini istiyorum. Turna kuşları hepimize umut olsun, ortak dileğimiz de eski günlere geri dönmek olsun” diyor.

‘TURNALAR UÇMAYI BEKLİYOR’

Tanımadığı onlarca insandan “Biz gerçekten umudumuz olduğunu hissettik. ‘Evlerimizde ne yapacağız’ diye bunalırken, turna kuşu katlıyor ve içine umutlarımızı yazıyoruz” gibi geri dönüşler aldığına dikkat çeken Topal, “Turna kuşlarımız şimdi evlerin pencerelerinde uçmayı bekliyor. Bu süreç bittikten sonra, herkes katladığı kuşunu umudunun olduğu yere götürsün, turna kuşun umudun gerçekleştiği yerden de size seslenmiş olsun” ifadelerini kullanıyor.

‘1 MİLYONUNCUYU ZİYA SELÇUK’LA KATLAMAK İSTERİM’

Projeye daha çok turna kuşu kazandırılması için sivil toplum kuruluşlarından da destek beklediğini söyleyen Topal, “Sadako’dan esinlendiğimiz için Japon Büyükelçiliği’ne ulaşarak bu projeden haberdar olmalarını istiyorum. Belki bir gün 1 milyon turna kuşunu aynı yerde biriktirip, Sadako’ya gönderebiliriz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bunu bir kültür sanat etkinliği olarak görebilir ve daha çok turna kuşu yapılmasına öncülük edebilir. Her şey normale döndüğünde onların da katkılarıyla bir milyon turna kuşunu aynı yerde toplayıp bir ‘umut anıtı’ olmasını sağlayabiliriz. Hayalim, bir milyonuncu turna kuşunu Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk ile katlamak” çağrısında bulunuyor. Topal, "1milyonturnakus" kullanıcı adlı Twitter hesabından da Milli Eğitim Bakanlığı'na, yetkililere ve toplum gönüllülerine daha ulaşarak, 1 milyon umuda doğru turna kuşunu uçurmayı bekliyor.