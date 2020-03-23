University College London'dan yoğun bakım uzmanı Prof. Hugh Montgomery açıkladı: 1 kişi potansiyel olarak kaç kişiye virüs bulaştırabilir?

23 Mart 2020 Pazartesi, 16:49

University College London İnsan Sağlığı ve Performans Enstitüsü Müdürü Profesör Hugh Montgomery, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, koronavirüsün gripten üç kat daha bulaşıcı olduğunu ve bu nedenle çok daha geniş bir alana, çok daha hızlı bir şekilde yayıldığını söyledi.

BİR KİŞİ 59.059 KİŞİYE BULAŞTIRABİLİR

Montgomery'e göre, normal bir grip enfeksiyonuna sahipsek, bunu ortalama 1.3 kişiye bulaştırabiliriz. Bu, onların da gribi aynı sayıda kişiye bulaştırabileceği anlamına gelir. Bu 10 defa gerçekleştiğinde çıkan sonuç 13.786'dır (1.310). Oysa koronavirüs normal gripten 3 kat daha bulaşıcıdır ve bir kişi virüsü 3 kişiye bulaştırma potansiyeli taşır. Bu 10 defa gerçekleştiğinde ise çıkan sonuç 59.059'dir (310).

Türkiye de dahil olmak üzere Çin, Güney Kore, Fransa, İtalya, İngiltere, ABD ve İspanya hükümetleri vatandaşlarına koronavirüsün yayılmasını durdurmak için evde kalmalarını ve kendilerini dış dünyadan mümkün olduğunca tecrit etmelerini tavsiye etti. Koronavirüsün neden olduğu ölümlerin çoğu yaşlılarda ve kalıcı sağlık sorunları olanlarda gözlendi.

'GRİPLE ASLA KIYASLANMAMALI'

Profesör Montgomery insanları ayrıca, koronavirüsün herkesi ilgilendiren bir problem olduğunun altını çizerek insanları sorumlu davranmaya davet etti.

Dünya Sağlık Örgütü genel müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus da, toplum üzerindeki etkileri açısından grip ve koronavirüsün asla kıyaslanmaması gerektiğinin altını çizdi.