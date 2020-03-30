‘Üretim dursun önce sağlık’

30 Mart 2020 Pazartesi, 06:00

Koronavirüs nedeniyle birçok işyerinin faaliyetlerini durdurmasına, kamu ve özel sektördeki birçok işyerlerinde de uzaktan çalışmaya geçilmesine karşın madenlerde işçiler toplu olarak çalışmaya devam ediyor. Genel Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, “önce sağlık” diyerek ocaklarda üretimin durdurulmasını istedi. Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile yaptıkları görüşmeler sonrasında madenlerde işçi sayısının yarıya düşürüldüğünü, şu anda üretim ağırlıklı çalışmadıklarını bildirdi. Üretimin de düştüğünü dile getiren Yeşil, “Bir vardiyanın yarısı iniyor. Gündüz vardiyası yaklaşık 400 kişi. Şimdi bu vardiya ikiye bölünüyor. 200-250 arkadaş yeraltına iniyor” dedi. Toplamda 7 bin 900 işçi olduğunu, şu anda 3 bin 550 işçinin vardiyalı, dönüşümlü çalıştıklarını belirten Yeşil, “2 bin civarında işçi ile çalışmak istiyoruz” diye konuştu.

ŞU AN VAKA YOK, AMA...

Madencilerde şimdiye kadar koronavirüs vakasına rastlanmadığını anlatan Yeşil, “Madencilerin geliş-gidişleri takip ediliyor. Temas ettikleri yerler sürekli dezenfekte ediliyor. İşçilerin ateşleri kontrol ediliyor. Bütün bölgelerde yoğun bir önlem alındı ancak nereye kadar? Bizim işyerlerimiz yoğun çalışan yerler. Ben TTK Genel Müdürü’ne de Enerji Bakanı’na da ilettim. İşçilerin huzursuz olduğunu, yoğunluğun azaltılması gerektiğini söyledim” dedi. Yeşil, “Madenler çalışmaya devam etmeli mi?” sorusu üzerine ise “Önce sağlık. Ancak bizim grev olsa bile işi durduramayacağımız yerler var. Madenlerin ayakta kalması, güvenliği için bu şart. Bu durumlar için belirlenmiş bir sayı vardır. Bu sayının biraz üzerinde işçi olabilir. İşyerleri ayakta kalsın ama üretim dursun” diye konuştu.

HANGI KARARLAR ALINMIŞTI?

Genel Maden-İş Sendikası ile TTK arasındaki görüşmelerde 24 Mart’tan itibaren uygulanmak üzere alınan kararlardan bazıları şunlar:

- Tüm işyerlerinde, yevmiyeli personelden çakışan izni olanlara izin kullandırılacak.

- Tüm bürolar, harici servisler asgari seviyede personelle, bir oda bir kişi tarafından faydalanacak şekilde, 5 gün bir grup devamında 5 gün diğer grup olacak şekilde çalıştırılacak.

- Maden Makineleri Fabrika İşletme Müdürlüğü cumartesi günü eleman bulundurmayacak şekilde, müessese atölye birimleri ise cumartesi nöbetçi bulundurmak sureti ile çalışmalar yürütülecek.

- Yeraltı işyerlerinde, toplu temas alanlarında, teması en aza indirmek amacıyla mevcut personelin yüzde 50’si 15 gün çalıştırılacak, 15 günün bitiminde diğer yüzde 50’lik personel çalıştırılacak.