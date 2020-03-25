Uzaktan eğitimde Ensar'la işbirliği mi?

25 Mart 2020 Çarşamba, 06:00

Eğitim İş Sendikası Başkanı Orhan Yıldırım, öğrencilere uzaktan eğitim verilen Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) Ensar Vakfı bağlantısı bulunan kişilerin ders anlattığını söyledi. EBA üzerinden TV-internet kanalları kullanılarak uzaktan eğitim yapma girişiminin ilk günden fiyasko ile sonuçlandığını belirten Yıldırım, “Yanlış uygulamaların tesadüfen olması mümkün değildir. Siz çıkar da Ensar Vakfı ile bağlantılı çalışanlara EBA’da ders anlattırırsanız olacak olan budur. Bu ders hazırlıklarını neden dönüp dolaşıp şaibeli olan Ensar Vakfı bağlantılı kurum ve kuruluşlar üzerinden yaptırıyorsunuz? Bu kurum ve kuruluşlara bu hizmeti karşılığında ne kadar para ödenmiştir?’’ dedi. İlk günkü EBA uygulamasından sorumlu olanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını kaydeden Yıldırım, şöyle devam etti: “Virüs salgını tüm dünyaya eğitim ve öğretimin çağdaş, bilimsel ve akılcı planlamalar ile öğretim yöntemleri ile yapılmasının ne kadar hayati önem taşıdığını göstermişken Milli Eğitim Bakanlığı neden ısrarla akıl ve bilimdışı faaliyet yürüttüğü kamuoyu tarafından bilinen kurum ve kuruluşlarla iş üretmeyi öncelikle tercih etmektedir? Milli Eğitim Bakanı’nın ‘bunu kendinden habersiz şu şu kişiler yapmıştır ve derhal görevlerinden alınmıştır’ demesi gerekiyor. Aksi her sonuç, bakanın süreci bildiği, sadece kamuoyu tepkisini hafifletmek amacıyla bu özür açıklamasını yaptığı şekilde kabul edilecektir.”