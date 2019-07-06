'Paralel evren' deneyi ne zaman yapılacak?



Doğu Tennesse’deki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı’nda çalışan bilim insanları paralel evrene geçit açmaya çalışıyor.İngiliz gazetesi Independent'ta yer alan habere göre, ekibin bu yaz içerisinde deneyecekleri ve paralel bir evrene ilk bakışı atmamızı sağlayabilecek ekipmanların yapımını tamamladı.Bilim insanlarının iddiasına göre, bu “ayna evren” parçacıklar, gezegenler ve belki de yaşamla pek çok açıdan bizimkinin kopyası olabilir.Araştırmacılara ilham veren çalışma, 1990’lı yıllarda yapılan ve nötron parçacıklarının, atom çekirdeğinden proton parçacıklarının çıkartılmasından sonra çökme sürelerinin incelendiği bir başka deneydi.