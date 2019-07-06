'Paralel evren' deneyi ne zaman yapılacak?

Filmlere ve kitaplara sıkça konu olan paralel evren teorisi, yapılacak bir deneyle gündemde. Zira Doğu Tennesse’deki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı’nda çalışan bilim insanları paralel evrene geçit açmaya çalışıyor.Dün yeni sezonu izleyici ile buluşan popüler dizi Stranger Things'in senaryosunu andıran bir çalışma için bilim insanları çalışmaya başladı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 6 Temmuz 2019 Cumartesi, 17:12

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Doğu Tennesse’deki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı’nda çalışan bilim insanları paralel evrene geçit açmaya çalışıyor.İngiliz gazetesi Independent'ta yer alan habere göre, ekibin bu yaz içerisinde deneyecekleri ve paralel bir evrene ilk bakışı atmamızı sağlayabilecek ekipmanların yapımını tamamladı.Bilim insanlarının iddiasına göre, bu “ayna evren” parçacıklar, gezegenler ve belki de yaşamla pek çok açıdan bizimkinin kopyası olabilir.Araştırmacılara ilham veren çalışma, 1990’lı yıllarda yapılan ve nötron parçacıklarının, atom çekirdeğinden proton parçacıklarının çıkartılmasından sonra çökme sürelerinin incelendiği bir başka deneydi.

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