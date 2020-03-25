Uzmanından evdeki çocuklar için aktivite önerileri

25 Mart 2020 Çarşamba, 11:03

Yeni tip koronavürüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitimlerine evlerinde devam eden çocukları, hem teknoloji bağımlılığından uzaklaştıracak hem de evde aileleriyle gerçekleştirebilecekleri birbirinden eğlenceli aktiviteler bulunuyor.

Uzman Klinik Psikolog Filiz Çoban, her zamanki rutinlerinden, eğlencelerinden başka bir sürece geçen çocuklar için, derslerden arta kalan zamanda evde aileleriyle yapabilecekleri etkinlikleri derledi.



Yaşanan süreci çocuklar açısından değerlendiren Çoban, evden çıkmamanın yetişkinler açısından zor ancak çocuklar açısından daha da zor olabildiğini belirtti.



Bu süreçte, anne ve babaların gerekli açıklamayı çocuklarına yapması gerektiğini vurgulayan Çoban, şu bilgileri aktardı:



“Anne baba ne kadar kaygılanırsa çocuk da onların kaygılarından etkilenip daha fazla panik olabilir. Yetişkinler olarak öncelikle bizim sağduyulu olmamız gerekir. Kendimiz ne kadar sakin ve rahat olursak çocuğa daha fazla yardımcı olmuş oluruz. Çocuktan bu süreci gizlememeli, hiçbir şey olmamış gibi yapmamalıyız. Çocuğun yaşına uygun olacak şekilde açıklama yapmak gerekli olabilir. Bir salgın hastalık olduğunu, kimseye bulaştırmamak için evde kalmamız ve hijyenine dikkat etmesi gerektiğini söylemeliyiz.



Çocuğa güvende olduğunu belirtmeniz faydalı olacaktır. Virüse karşı alınacak önlemi çocuğa öğretebilirsiniz. Elini yıkama, kalabalık ortama girmeme, elini yüzüne götürmeme, bağışıklığımızı güçlendirme, hapşırınca ağzını kapama, maske takmak gibi…”



Anne ve babaların, çocukla beraber el yıkamasının ve bunu alışkanlık haline getirmeye teşvik etmesinin önemli olduğunu dile getiren Çoban, “Çocuğunuz el yıkamak istemiyorsa bunu eğlenceli bir hale çevirebilirsiniz. Örneğin; sayı saymayı seviyorsa sayı saydırabilirsiniz (20 -30 saniye). Alarm açabilirsiniz. Virüsün ellerini yıkadığında eriyip gittiğine dair oyunlar yaratabilirsiniz. Kuklalarla, oyun hamurlarıyla, boyalarla virüsün ellerini yıkadığında kaçtığına dair oyunlar türetebilirsiniz.”



"TEKNOLOJİ İLE İÇ İÇE OLMASINA MÜSAADE ETMEYİN"



Çocuklar artık evde olduğu için daha fazla televizyon, tablet, bilgisayar isteyeceklerine dikkati çeken Çoban, “Bu teknolojik aletlerin çocuklar üzerindeki zararlı etkileri unutulmamalı. Çocuk evde oyalansın diye süresiz, teknoloji ile iç içe olmasına müsaade etmeyin. Olabildiğince süreli vermeye devam edelim. Canı sıkılan çocuk elbette ki televizyon, tablet, telefonda vakit geçirmek isteyecektir. Olabildiğince çocuklarınızla vakit geçirmeye özen göstermelisiniz.” dedi.



EVDE AİLECE YAPILABİLECEK AKTİVİTELER



Uzman Klinik Psikolog Çoban, çocukların evde, anne ve babalarıyla birlikte yapabilecekleri etkinlikleri şöyle sıraladı:



“¦Piknik yapabilirsiniz.



¦ Kitaplar okuyabilirsiniz.



¦ Beraber mutfakta vakit geçirebilir. Kek, kurabiye, börek yapıp çay saati yapabilirsiniz.



¦ Çocuğunuzun yaşına uygun olacak şekilde çocuğa bir şeyler öğretebilirsiniz. Merakına, ilgisine yönelik. Örgü örmek, fotoğraf çekmek, boya (mandala, karakalem) yapmak, makasla kesmeler yapmak, geometri şekilleri öğretmek, renkleri öğretmek, zıt kavramlar yapıştırma gibi.



¦ Evde atılacak karton, poşet, kumaş vs değerlendirerek çocuklarınızla onlardan maske, kukla, bebek, araba garajı yapabilirsiniz.



¦ İnce kas motor becerisi için etkinlikler yapabilirsiniz. İpe boncuk dizerek kolye bileklik yapabilirsiniz, oyun hamuru (kendi hamurunuzu kendiniz yapabilirsiniz) şekiller verme, pipetlere makarna taktırabilirsiniz.



¦ Evde çok fazla hareketsiz kalmasına müsaade etmeyin. Etkinlikleri sadece masa başında olmasıyla sınırlandırmayın. Sandalye kapmaca, balon yakalama, jimnastik, müzik açarak dans, sek sek (yere bant ya da kalın iple sek sek çizebilirsiniz) oynatabilirsiniz.



¦ Öz bakım becerilerini geliştirmek için bu zamanı fırsata çevirebilirsiniz. Cırt cırt, düğme ilikleme, kıyafetlerini giyme, tuvalet becerisi kazandırma, diş fırçalama alışkanlıkları kazandırabilirsiniz.



¦ Tamiri kolay aletleri çocuğunuza yaptırabilirsiniz. Ev işlerine çocuğunuzun yaşına uygun olacak şekilde dahil edebilirsiniz.



¦ Beraber sinema saati yapabilirsiniz. Beraber izleyebileceğiniz filmlerden birkaç örnek; Lego filmi, Madagaskar, Buz Devri, Kayıp Balık Dori, Winnie The Pooh, Tavuklar Firarda, Aşçı Fare, Ters Yüz, Kayıp Balık Nemo, Kaptan Pengu ve Arkadaşları, Mary and Max, Yukarı Bak, Arı Maya…



¦ Hep beraber ailecek kutu oyunları oynayabilirsiniz. Az Lakırtı Bol iletişim, Duygu Kartları, Hikayeni Sen Oluştur, Süper Doktor, Jenga, Dedektif, Jungle gibi kutu oyunlarıyla keyifli ve eğitici oyunlar oynayabilirsiniz.”





