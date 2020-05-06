Uzmanlar uyardı: AVM’ler için erken, bulaşma tehlikesi fazla. En son açılmalıydı

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı normelleşme sürecine ilişkin kararları değerlendiren uzmanlar “Bu açılımları ortaya koyarken bir yandan da yeni vaka ortaya çıkışını çok dikkatli bir şekilde izlemek gerekir. Özellikle AVM’lerin açılması yüksek riskli bir durum, onun çok sıkı takip edilmesi lazım. Sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi önlemler bir süre daha devam etmeli” görüşünü dile getirdi.

Uzmanların açıklamaları şöyle:

ERKEN ADIM

Prof. Dr. Nilay Etiler (Halk Sağlığı Uzmanı)

AVM’lerin açılmasının erken olduğunu düşünüyorum, belki de en son açılması gereken yerler. AVM’ler hem kalabalık, hem kapalı, hem de temas ile bulaşmaya uygun alanlar. Bir şekilde sosyal hayat başlayacak ama hiçbir zaman eskisi gibi olmamalıyız. Maske takılması bir yıl olmasa bile 3-4 ay sürebilir ama bu arkadan gelecek olan dalgalarla da alakalı. Tekrardan yükselişe geçerse o zaman tekrar önlemleri artırırız. Bundan sonra her zaman için “eskisi gibi olmayacağız” yeni bir normalimiz olmalı.

DAHA ZOR DÖNEME GİRİYORUZ

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan (Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı)

Bir yerde tabii ki önlemleri gevşetmek gerekecek. En az riskli olanlar için öncelikli yapılabilir diyorduk. Ama en riskli yerler olarak da AVM’lerin ve okulların açılması diyordum. AVM’lerin açılması gerçekten riski yüksek bir durum, onun çok sıkı takip edilmesi lazım. Çünkü kapalı yerlerin AVM’lerin şöyle bir riski var, klima ile havalandırılan yerler. Normalde sosyal mesafeyi 1.5 metre diyoruz, ama bu klimalar hava üflediği için ya da içerideki havayı sirküle ettiği için bunlar damlacıkları daha uzak mesafeye götürüyorlar. Onun için yakından izlenmeli. Şimdiye kadar yaşadıklarımızdan daha zor bir döneme giriyoruz. Ondan önce toplumun yüzde 90’ını evlere kapattığımız için yüzde 10’u ile yaşıyorduk, evdeki yüzde 90’ı da dışarı çıkarıyoruz, kontrol etmemiz gereken yüzde 10 değil yüzde 100 olacak.

ÖNLEMLER 1 YIL SÜREBİLİR

Prof. Dr. Murat Akova

(Hacettepe Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı)

Bu açılımları ortaya koyarken bir yandan da yeni vaka ortaya çıkışını çok dikkatli bir şekilde izlemek gerekir. AVM’lerin açılması ile oralarda sosyal mesafeyi koruma ve maske kuralına kesinlikle dikkat edilmeli. Bunlar yapıldıktan sonra ne oluyor diye bakılıp artış saptanırsa herhalde tekrardan başladığımız yere döneceğiz. Maske ve izolasyona bir süre daha uymalıyız. Önlemler en az bir yıl daha devam etmeli.

BAYRAM SONUNA KALMALI

İSTANBU TABİP ODASI: “Normalleşme’ kararının sağlıklı bir şekilde verilebilmesi için öncelikle Sağlık Bakanlığı vaka, test sonuçları ve ölümlere dair bölgesel dağılım, yaş ve cinsiyet gibi demografik verileri ayrıntılı olarak kamuoyuyla paylaşmalıdır. Adımların, en azından İstanbul için, en azından Ramazan Bayramı sonrasına bırakılmasının hayati önemi haiz olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.”

ESKİ BAYRAM DEĞİL



Prof. Dr. İlhami Çelik (Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi): Bayramla ilgili kararın ne olacağını bilmiyorum ama şu aşamada kendi görüşümü açıklamam gerekirse kuralları esnetmek biraz sıkıntı gibi gözüküyor. Çünkü daha önce yaşanan tecrübeler var. Japonya ve Singapur’da gördük. Bunları bizim örnek almamız, daha temkinli ve tedbirli gitmemiz gerekiyor. Ramazan Bayramı eski bayram gibi olmamalı. Koronavirüsle mücadele konusunda, sonunun haziranı bulacağını tahmin etmekteyim.