Van'da deprem
Van Bahçesaray'da saat 12.48’de yerin 7,47 kilometre derinliğinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bahçesaray'da saat 12.48'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7,47 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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