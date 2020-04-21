Van'da deprem

Van Bahçesaray'da saat 12.48’de yerin 7,47 kilometre derinliğinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
21 Nisan 2020 Salı, 13:14


Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bahçesaray'da saat 12.48'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7,47 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


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