Veli Ağbaba: Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da 20 kişi hayatını kaybetti

29 Mart 2020 Pazar, 19:45

Veli Ağbaba, koronavirüs nedeniyle İstanbul'da 20 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, ''Virüs yüzünden 1 ilde 1 günde 20 kişi ölüyor; ama '81 ilde toplam 16 kişi öldü' deniliyor. Bu saatten sonra kime nasıl inanacağız?'' dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ağbaba, ''Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da 20 kişi hayatını kaybetti.Bu isimler e-devlette var. Virüs yüzünden 1 ilde 1 günde 20 kişi ölüyor; ama '81 ilde toplam 16 kişi öldü' deniliyor. Bu bir skandaldır!! Bu saatten sonra kime nasıl inanacağız?'' ifadelerini kullandı.