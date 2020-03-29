Veli Ağbaba: Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da 20 kişi hayatını kaybetti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba sosyal medya hesabından, ''Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da 20 kişi hayatını kaybetti'' iddiasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
29 Mart 2020 Pazar, 19:45

Veli Ağbaba, koronavirüs nedeniyle İstanbul'da 20 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, ''Virüs yüzünden 1 ilde 1 günde 20 kişi ölüyor; ama '81 ilde toplam 16 kişi öldü' deniliyor. Bu saatten sonra kime nasıl inanacağız?'' dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ağbaba, ''Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da 20 kişi hayatını kaybetti.Bu isimler e-devlette var. Virüs yüzünden 1 ilde 1 günde 20 kişi ölüyor; ama '81 ilde toplam 16 kişi öldü' deniliyor. Bu bir skandaldır!! Bu saatten sonra kime nasıl inanacağız?'' ifadelerini kullandı.


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