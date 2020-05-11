Virüsün ayırdığı çifti zabıta kavuşturdu

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 06:00

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, biri Atakum diğeri Kavak ilçesinde olan Demirel çiftini bir araya getirdi.

5 gün önce çağrı merkezini arayan Nurdan Demirel, yaklaşık 3 ay önce bağ bahçe işleri ve küçükbaş hayvanları için köylerine giden eşinin sokağa çıkma yasağı ilanıyla birlikte geri dönemediğini anlattı.

Nurdan Demirel’i evinden alan Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Kavak ilçesi Belalan Mahallesi’ndeki eşinin yanına götürdü.

Hasan Demirel, “Bizi tekrar bir araya getirdiğiniz için çok teşekkür ederim” dedi.