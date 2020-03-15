Vitrindeki Albümler

15 Mart 2020 Pazar, 14:27

Ayyuka “Maslak Halayı” (Tantana Records)

Anadolu havalarını saykodelik müzikle harman eden ikinci kuşaktan Ayyuka. Kendi isimlerini taşıyan ilk albümleri çıkalı 13 yıl olmuş. Eskişehir çıkışlı topluluğun dördüncü stüdyo albümü “Maslak Halayı” gerçek bir dönüş çalışması; ilk albümdeki anlayışa.

Buradaki temel görüş, geleneksel bir motiften yola çıkmak ve doğaçlamadan ilham almak. Ayrıca deneysellik ve güzel melodi arayışının iç içe geçmesi, doğaçlamanın belli bir kalıba oturmasıyla parçaların şekillenmesi, komaların, makamların kazandırdığı özgünlük ilk albümü kerteriz aldıklarının göstergeleri.

Gitarcılar Özgür Yılmaz ile Ahmet Kul, basçı Altan Sebüktekin ve davulcu Alican Tezer; her biri farklı şehirlerde ülkelerde yaşıyor artık. O yüzden ciddi bir masaüstü emeği var bu albümde. Ama ona rağmen topluluk olma duygusunu kaybetmemişler. Özellikle sound ve çeşitleme namına başarılılar. İtalyan yapımcı Tommaso Colliva’nın da emeği büyük.

Önce üç şarkı dijitalde yayınlanmıştı: “Yukadans”, “Komalı” ve “Karşılama”. Albüm dijitalde dokuz, plakta sekiz enstrümantal parçadan oluşuyor. Yarısı sarı, yarısı siyah toplam 500 tane basılan plakta süre nedeniyle “Ah Be Baba” yok. Albümün potansiyeli Ayyuka’nın yeni bir başlangıç yapacağını müjdeliyor sanki.

Akın Sevgör “Formation” (Tantana Records)

Duyguyu elektronik müziğe kabul ettiren bir elin parmaklarını geçmeyen az sayıdaki ismimizden biri piyanist ve besteci Akın Sevgör. Nahif, kırılgan ve derin bir kişiliğe sahip; yaratıcı bir müzisyen olarak ise tüm kişilik özelliklerini taşımakla birlikte çok yetenekli.

Önceki çalışmaları Arsnova (2016) ve Routine EP (2017) her ne kadar Akın’ın iç dünyası ve müziği hakkında bize fikir vermiş olsa da, onu asıl tanımlayan çalışma “Formation”.

Minimalist ve enstrümantal. “Formation” zihinsel süreçlerin ağır bastığı felsefi bir albüm. Her ses manzarasının bir hikayesi var. Saldırgan değil sevecen, ölüme değil yaşama, durağanlığa değil değişime inanmış.

Piyano, yaylılar ve elektronik altyapı eşliğinde; klasik ile modern arasında beş vasıtalık bir yolculuk bu. Akın’ın yol arkadaşları kemanda Çağlar Haznedaroğlu, viyolada Hakan Polat, çelloda Erman İmayhan.

Her açıdan sadeleşerek elde edilmiş, çılgın kalabalıkları zıplatan değil, köklerini ve felsefesini süzen gerçek elektronik müzik bu. Bu müziği çok şeye benzetenler var, ama siz yine de Akın Sevgör olarak dinleyin. Çünkü memleketten nihayet bir downtempo başyapıt çıkması takdire şayan. Not: “Formation” sıra dışı bir plak kapağıyla numaralı 200 adet basıldı.

Murat Beşer ([email protected])