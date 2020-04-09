Wimbledon salgın sigortası yaptırmış

09 Nisan 2020 Perşembe, 10:01

Dünyaca ünlü tenis turnuvası ve Grand Slam’ın İngiltere ayağı Wimbledon Tenis Turnuvasının salgın için sigortalı olduğu ortaya çıktı.

Wimbledon yönetimi, 17 yıl boyunca, yılda 2 milyon dolar “pandemi sigortası” ödemiş.

Turnuvanın bu sene iptal edilmesiyle, sigortadan 141 milyon dolar alacaklar.