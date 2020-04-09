Wimbledon salgın sigortası yaptırmış
Wimbledon salgın sigortası yaptırdığı için zarar etmeyecek.
Dünyaca ünlü tenis turnuvası ve Grand Slam’ın İngiltere ayağı Wimbledon Tenis Turnuvasının salgın için sigortalı olduğu ortaya çıktı.
Wimbledon yönetimi, 17 yıl boyunca, yılda 2 milyon dolar “pandemi sigortası” ödemiş.
Turnuvanın bu sene iptal edilmesiyle, sigortadan 141 milyon dolar alacaklar.
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