Yandaş gazete, koronavirüs fırsatçılarını eleştiren Ece Üner'i hedef aldı

12 Mart 2020 Perşembe, 19:52

Hükümet yanlısı Yenişafak Gazetesi, koronavirüs vakasının ardından fahiş fiyat artışlarına dikkat çeken Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner'i hedef aldı.

Ece Üner fahiş fiyat artışlarını, "Virüs mü, fırsatçılar mı daha hızlı yayılıyor, bilemedik. Sorsan hepimiz Müslümanız. Ama gel gör ki, namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz" sözleriyle tepki göstermişti.

Üner'in canlı yayında fırsatçılara gösterdiği tepkiyi yandaş Yenişafak Gazetesi, "Namazla ne alakası var? Bu sefer olmadı Ece Üner!" sözleriyle hedef aldı ve resmi sosyal medya hesabından paylaştı.