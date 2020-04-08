Yaşadığı binanın girişine uyarı yazısı asılan sağlık çalışanından hoşgörü çağrısı

08 Nisan 2020 Çarşamba, 16:33

Sağlık çalışanı Yıldırım Akgül

Serdivan ilçesinde bulunan Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde hasta hakları sorumlusu olarak görev yapan Akgül, hafta sonu yaşadığı apartmanın girişine, üzerinde uyarıların yazılı olduğu bir kâğıt asıldığını gördü.

Bilgisayar çıktısı olarak apartman girişine asılan yazıda, "Apartmanımızda ikamet eden sayın sağlık çalışanları, apartmana girip çıkarken giriş kapıları ve merdiven korkuluklarına temas etmemenizi önemle rica ederiz" ifadeleri yer aldı.

Uyarı yazısını gören Akgül, yazının boş kalan kısımlarına, ''Bu apartmanda ikamet eden tek sağlık çalışanı benim, hepimiz biliyoruz. Bu virüs olayı er ya da geç bitecek. Bu sürecin sonunda yine çalıştığım hastaneye gelecek, kapımı vurup odama girecek, ceketinizi düğmeleyip benden kendiniz için yine ayrıcalık isteyeceksiniz. İşte o zaman dilinizi koparır, çenenizi kırarım. Bilginize'' yazdı.

Akgül yazının fotoğrafını sosyal medyada paylaşırken, sağlık çalışanına karşı gösterilen tutum tepki topladı.

Çok sıkıntılı bir süreçten geçildiğini söyleyen sağlık çalışanı, ''Türkiye, 82 milyon insanla çok sıkıntılı bir süreçten geçmekteyiz ve bu en önemli bileşenlerinden biri hiç kuşkusuz sağlık çalışanlarıdır. Doktorundan hemşiresine, sağlık personelinden temizlik personeline herkesin el ele verdiği bir süreçten geçiyoruz. Fakat ne yazık ki bizzat benim de yaşadığım gibi Türkiye’nin farklı yerlerinden yaşanan olaylar olduğunu görüyoruz. Dün Ankara’da bir sağlık çalışanı, oturduğu apartmandan komşuları tarafından kovulduğunu öğrendik. Başka bir sağlık çalışanı arkadaşımızın minibüsten indirilmeye çalışıldığını öğrendik. Evine gitmek istemeyen, ayrı ev tutmak isteyen sağlıkçılara ev verilmediği bir süreçte yaşıyoruz'' dedi.

"DUYARLI OLMALARINI BEKLİYORUZ"

Akgül böyle bir süreçte insanların biraz daha duyarlı ve hoşgörülü olması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

''Sağlık Bakanımızdan en alt seviyede görev yapan memura kadar tek vücut olarak bu süreci en az hasarla atlatabilmek için varımızı yoğumuza katarak çalışmaktayız. Bu yüzden halkımızın biraz daha duyarlı ve hoşgörülü olmalarını bekliyoruz. Yaşadığımız olumsuz birkaç örnek olsa da aslında çok fazla güzel örneğimiz de var. Bu süreçte Sağlık Bakanımız da bizim için bir şans. Bir ağabey şefkatiyle bize yaklaşmakta ve bu yönde açıklama yapmakta"

