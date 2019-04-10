Şebnem Ferah katliama sessiz kalmadı!

Rock müzik sanatçısı Şebnem Ferah sosyal medya hesabı Instagram üzerinden Ankara'da çok sayıda köpeğin zehirlenerek katledilmesine tepki gösterdi.
Ferah kendi evcil hayvanlarının bulunduğu fotoğrafı paylaşarak "Farkli zamanlarda sahiplendigim bir köpeğim ve iki kedim var. Aramiza en son Marco katıldı ve hiçbiri bebek olmadığından ilk zamanlar aynı evde birbirlerini görerek yasamalari hem kendileri icin hem benim icin cok zorluk cikarıyordu, yasayanlar bilir, evde sürekli gerilim vardi. Biraz sabır ve eğitimle zaman icinde fotoğrafta gördüğünüz hale kavuştuk. Onlar beraber yaşamayı ögrendi ama biz insanlar dünya üzerinde başka canlılarla yaşamayi ögrenemedik, onların yaşam hakkına saygı duymayı beceremedik. Adeta dünya sadece bize ait... Diğer her şey dekor... Ankara’daki katliamın ve bu zihniyetin utancını nasıl taşıyıp düzeltiriz bilmiyorum... Çok yazık." ifadelerini kullandı.
Ferah'ın paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda beğeni topladı.
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Farkli zamanlarda sahiplendigim bir kopegim ve iki kedim var. Aramiza en son Marco katildi ve hicbiri bebek olmadigindan ilk zamanlar ayni evde birbirlerini gorerek yasamalari hem kendileri icin hem benim icin cok zorluk cikariyordu, yasayanlar bilir, evde surekli gerilim vardi. Biraz sabir ve egitimle zaman icinde fotografta gordugunuz hale kavustuk. Onlar beraber yasamayi ogrendi ama biz insanlar dunya uzerinde baska canlilarla yasamayi ogrenemedik, onlarin yasam hakkina saygi duymayi beceremedik. Adeta dunya sadece bize ait... Diger her sey dekor... Ankara’daki katliamin ve bu zihniyetin utancini nasil tasiyip duzeltiriz bilmiyorum... cok yazik.