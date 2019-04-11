Sıla'dan 'Ahmet Kural' açıklaması

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz günlerde"Siz aşktan n'anlarsınız bayım?" dövmesi yaptırdı. Dövmedeki sözleriyle şiddet gerekçesiyle mahkemelik olduğu AHmet Kural'a gönderme yaptığı iddia edilen Sıla, dövmenin hikayesini anlattı.

"SİZ AŞKTAN N'ANLARSINIZ BAYIM"

Sıla, Didem Madak'ın "Siz aşktan n'anlarsınız bayım?" adlı şiirini paylaşarak şunları söyledi: "Bir izahat değil, bilgilendirme diyelim. Bu hayatta en çok içimi kavuran şiirlerin başında "Siz aşktan n'anlarsınız bayım?" gelir. Bir Didem Madak şiiridir. Didem Madak 8 Nisan 1970 doğumludur.





"HAYATIMA HİÇ DOKUNMAMASINI DİLEDİĞİM KONUYLA BAĞDAŞTIRMAYIN"

Doğum günü vesilesiyle paylaştığım şiirinin artık hayatıma hiç dokunmamasını dilediğim konuyla bağdaştırılmasındaki hatayı düzeltme amaçlı yazmak istedim. Ama bardağın yine dolu tarafından görecek olursak bu şiirin bilmeyenler tarafından artık biliniyor ya da bilinecek olması ferahlatıcı ve mutluluk verici. Hepinizi iyi niyetle sarmalarım. Çok sevgiler"





İşte Sıla'nın dövmesini yaptırdığı şiirden bir kesit:

Kimi gün öylesine yalnızdım

Derdimi annemin fotoğrafına anlattım.

Annem

Ki beyaz bir kadındır

Ölüsünü şiirle yıkadım.

Bir gölgeyi sevmek ne demektir bilmezsiniz siz bayım

Öldüğü gece terliklerindeki izleri okşadım.

Çok şey öğrendim geçen üç yıl boyunca

Acının ortasında acısız olmayı,

Kalbim ucu kararmış bir tahta kaşık gibiydi bayım.

Kendimin ucunu kenar mahallelere taşıdım.

Aşk diyorsunuz ya,

İşte orda durun bayım

Islak unutulmuş bir taş bezi gibi kalakaldım

Kendimin ucunda

Öyle ıslak,

Öyle kötü kokan,

Yırtık ve perişan.

Siz aşkı ne bilirsiniz bayım

Aşkı aşk bilir yalnız!