Kayıp faresi Lucy'e kavuştu

Yeni Güney Galler (NWS) Polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen hafta evsiz sahibi ile yaşadığı sokaktan çalındığı düşünülen farenin bulunarak sahibine teslim edildiği belirtildi. Paylaşımda, Lucy isimli farenin sahibi Chris'e teslim edilme anının görüntü ve fotoğrafları da yer aldı.

BULUNAN FARE LUCY Mİ?

Chris, bulunan farenin Lucy olup olmadığını soran polise, "Evet bu o, gözünün biri kör. Beni tanıdı." cevabını verdi. Sahibinin "Öp" demesi üzere Chris'i öpen Lucy, evsiz adamın omuzuna çıkarak onu öpmeye devam etti.

Polislere, "Hepinizi onu aramanın derdine soktuğum için üzgünüm." diyen evsiz adam, "Kendini nasıl hissediyorsun?" diye soran polisi "Harika hissediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. O da beni özlemiş." diye yanıtladı.

NWS Polisi, daha önce çalındığından kuşku duyulan Lucy'nin kaybolduğunu düşünen bir kadın tarafından sokaktan alınıp yardımcı olmak üzere eve götürüldüğünü, daha sonra sosyal medyadaki kayıp paylaşımlarını gören ismi açıklanmayan hayvansever kadının fareyi polis istasyonuna teslim ettiğini açıkladı.

Kahverengi ve beyaz renklerdeki Lucy, sahibinin tuvalete gidip gelmesi sürecinde ortadan kaybolmuştu.

Sydney polisi, sokaklarda karton kutu içinde sahibiyle yaşadığı bilinen evcil farenin bu ayın başında kaybolduğunun sosyal medyadan duyulması üzerine harekete geçmişti.