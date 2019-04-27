Şahan Gökbakar nasıl kilo verdiğini açıkladı

Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu Şahan Gökbakar, geçen kasım ayından itibaren ketojenik diyet uyguladığını söyleyerek nasıl zayıfladığını sosyal medyadan açıkladı.

5 ayda 28 kilo verdiğini söyleyen Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:

“Son dönemlerde en çok duyduğum şey; ‘zayıflamışsınız’ ve beraberinde gelen birçok soru... Kısa bir bilgilendirme yapayım. Herhangi bir operasyon geçirmedim mide ile ilgili. Tamamen yeme-içme değişikliği yaptım. Geçen kasım ayı itibariyle ketojenik beslenme uyguladım. Nedir ketojenik beslenme internetten araştırırsınız. Toplamda 27-28 kilo verdim 5-6 gibi bir sürede. Fazla kasmadan devam edip biraz daha vereceğim. Azim, kararlılık ve irade dilerim tüm kilo vermek isteyenlere...”