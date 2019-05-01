Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz paylaşımı

Kerimcan Durmaz sosyal medyada büyük tepki alan, 'skandal' olarak kabul edilen videoyu hemen sildi. ''Görüntü bana ait değil'' dedi.

Takipçileri ''Üzerindeki tişört ve bileklik bile aynı. Bu sensin, çabuk özür dile'' diye yazdı. Kerimcan ''Hakaret edenlere dava açacağım'' diye karşılık verince olay büyüdü.

Sosyal medyada ''Kerimcan'ı takibi bırakalım'' kampanyası başladı. Kerimcan'ın 3 milyon 100 bin takipçisi, 3 milyona düştü.

Aralarında Fulden Uras ve Yeşim Salkım'ın da bulunduğu ünlüler şu tepkiyi gösterdi: ''Bir zamanlar onu evine alıp partiler yapanlar düşünsün.''

DİDEM SOYDAN: RAHATSIZ OLANLAR...

Konuyla ilgili Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Didem Soydan ise, ''Ben Kerimcan'ın o paylaşımını bilerek ve isteyerek yayınlamadığını biliyorum ve eminim. Dolayısı ile onu desteklediğimi gösteren bir paylaşım yaptım tabiki de. Beni tanıyanların bildiği tanımayanların da şu an öğreneceği üzerine gerçekliğine inandığım durumlar ile ilgili kimseye (annem, babam dahil) eyvallahım yoktur. Uzun lafın kısası rahatsız olanlar hemen ışık hızıyla hesabımdan gidebilirler'' ifadelerini kullandı.