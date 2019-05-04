Medyum Keto hayatını kaybetti

Medyum Keto’nun vefat ettiği öğrenildi. Ölüm haberini ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Keto’nun huzurevinde vefat ettiğini açıklayan Akay, “Medyum Keto' olarak tanınıyordu. Asıl adı Hacı Aydoğan olan ve Türkiye’de medyumların ekranlarda olduğu dönemlerde en ünlülerinden olan Keto’yu kaybettik. Bir canlı yayında Medyum Memiş'ten tokat yiyerek gündeme gelmiş ve daha sonra ekranlardan uzaklaşmıştı ve şarkıcılık bile yapmıştı. Biri 6 ay önce olmak üzere 3 kez beyin ameliyatı olan Keto, huzurevinde hayatını kaybetti. Kendisiyle bir seyahatte tanışmış ve sohbet etme fırsatı yakalamıştım. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.



MEDYUM KETO KİMDİR?



Gaziantep’in Nizip İlçesi’nde bulunan Zergil Köyü’nde dünyaya geldi. Gerçek ismi Hacı Aydoğan olan Medyum Keto, uzun bir dönem Almanya’da yaşadıktan sonra Türkiye’ye yerleşmiştir. Doğuştan kekeme olan Keto, ilerleyen yaşlarda kendisinde metafizik ve olağanüstü hisler fark ettiğini açıklamıştır. Özellikle 1990’lı yıllarda sanat camiasından ve iş dünyasından ünlü isimlerin dikkatini çekmiş ve bazı siyasetçilerin danışmanı olarak da medyumluk yapmıştır.