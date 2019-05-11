Beckham kendini satın aldı

Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham (44) kendi ismi adına reklam ve pazarlama işleri yaptığı şirketi David Beckham Brand Holdings şirketinin tamamını satın aldı.

Financial Times'ın haberine göre Şirketin yüzde 33'lük hissesi Türkiye'de Popstar olarak yayına giren American Idol yarışmasının yaratıcısı Simon Fuller'a aitti.

Beckham şirketinin yüzde 33'ü için Fuller'a 50 milyon dolar ödedi. Ödeme Fuller'ın sahibi olduğu XIX Entertainment'a yapıldı.

TEK YETKİLİ KENDİSİ VE EŞİ

Anlaşmanın ardından Beckham Brand'de tek yetkili David Beckham ve eşi Victoria Beckham oldu.

Beckham 2014 yılında sponsorluk gelirleri ciddi bir seviyeye ulaştığı için kendi adına bir şirket kurma kararı almıştı.

Şirket 2017 yılında vergi öncesi 15.7 milyon pound (125 milyon TL) gelir elde etmişti.