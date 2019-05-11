İlber Ortaylı'nın Atatürk paylaşımı beğeni rekoru kırdı

Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medya hesabı üzerinden Atatürk'ün kazandığı madalyaların listesini paylaştı.
Ortaylı'nın paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün üniformasındaki madalyalar:
1-Harp Madalyası
2-İkinci Rütbeden Mecidi Nişanı Şemsesi
3-İkinci Rütbeden Osmani Nişanı Şemsesi
4-İkinci Rütbeden Osmani Nişanı
5-İkinci Rütbeden Mecidi Nişanı
6-Birinci Demir Salip Nişanı
7-İkinci Demir Salip Nişanı
8-Altın İmtiyaz Madalyası
9-Altın Liyakat Madalyası
10-Gümüş İmtiyaz Madalyası
11-Gümüş Liyakat Madalyası
Kaynak: Ahmet Yurttakal
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün üniformasındaki madalyalar: 1-Harp Madalyası 2-İkinci Rütbeden Mecidi Nişanı Şemsesi 3-İkinci Rütbeden Osmani Nişanı Şemsesi 4-İkinci Rütbeden Osmani Nişanı 5-İkinci Rütbeden Mecidi Nişanı 6-Birinci Demir Salip Nişanı 7-İkinci Demir Salip Nişanı 8-Altın İmtiyaz Madalyası 9-Altın Liyakat Madalyası 10-Gümüş İmtiyaz Madalyası 11-Gümüş Liyakat Madalyası Kaynak: Ahmet Yurttakal