İlber Ortaylı'nın Atatürk paylaşımı beğeni rekoru kırdı

Nusret’ten İlber Ortaylı paylaşımı: 'Tarihe geçtin dedi

Nusret’ten İlber Ortaylı paylaşımı: 'Tarihe geçtin dedi Et pişirme ve tuzlama şekli nedeniyle Salt Bae adıyla anılmaya başlanan ve bir internet fenomeni haline gelen Nusret Gökçe, ünlü tarihçi Profesör İlber Ortaylı'nın kendisine "Tarihe geçtin" dediğini söyledi.