İlber Ortaylı'nın Atatürk paylaşımı beğeni rekoru kırdı

Tarihçi İlber Ortaylı'nın sosyal medyada yaptığı Atatürk paylaşımı beğeni rekoru kırdı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 11 Mayıs 2019 Cumartesi, 14:11

[Haber görseli]Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medya hesabı üzerinden Atatürk'ün kazandığı madalyaların listesini paylaştı.

Ortaylı'nın paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün üniformasındaki madalyalar:
1-Harp Madalyası
2-İkinci Rütbeden Mecidi Nişanı Şemsesi
3-İkinci Rütbeden Osmani Nişanı Şemsesi
4-İkinci Rütbeden Osmani Nişanı
5-İkinci Rütbeden Mecidi Nişanı
6-Birinci Demir Salip Nişanı
7-İkinci Demir Salip Nişanı
8-Altın İmtiyaz Madalyası
9-Altın Liyakat Madalyası
10-Gümüş İmtiyaz Madalyası
11-Gümüş Liyakat Madalyası

Kaynak: Ahmet Yurttakal

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