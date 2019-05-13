Yıldız Tilbe, yanlışlıkla konserlerde aldığı ücretleri paylaştı

Yıldız Tilbe, Twitter'da paylaşımla gündem oldu. Besteci ve şarkıcı, konser ücretlerinin göründüğü iş takvimini paylaştı.

Tilbe'nin aldığı sahne ücretleri ise adeta dudak uçuklattı. 31 Aralık'ta Kıbrıs'ta sahne alan Tilbe'nin geceden 350 bin TL aldığı ortaya çıktı.

ANINDA KALDIRDI

Konserlerinden kazandığı tüm ücreti paylaştığını fark eden Tilbe, paylaşımı kısa süre içerisinde sildi. Şarkıcının aldığı ücretleri gören hayranları ise "Dünkü sanatçıların bu fiyatlardan daha fazla kazandığı camia Yıldız Tilbe dinlemenin bedeli bırakın da bu olsun", "Diğerleri kazanacağına Yıldız kazansın hak ediyor" gibi yorumlar yaptı.