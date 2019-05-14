Mel Gibson, Rotchild’i oynayacak

Gibson 2004’te gişe rekorları kıran ‘Tutku: Hz. İsa’nın Çilesi’ filminde başrol oynamıştı.Film, ‘İsa’nın çarmıha gerilmesinde Yahudilerin suçu var’ iddiasını öne çıkarması dolayısı ile de Yahudi gruplar tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Ancak Mel Gibson yıllar sonra Yahudi karşıtı tutumunu değiştirmiş, hatta Holokost kurtulanlarına bağışta bulunmuştu.

18. yüzyıl Avrupa’sının ünlü Yahudi bankeri Mayer Amschel Rothschild’in beş çocuğu babalarının mesleğini çok daha ileri götürerek Londra, Paris, Frankfurt, Viyana ve Milano’da zamanın en büyük bankacılık grubunu kurmuştu.

Rothschild Ailesi ve finansal gücü geçmişten bu yana Yahudiler aleyhine üretilen birçok komplo teorisinin kaynağını oluşturdu.Teorilerin çoğunda, Yahudilerin dünyayı yönettiği, siyasete ve basına çok büyük etkileri olduğu söylemleri yer aldı.

Kaynak: Şalom