Olay, Meksika’nın Jolisco eyaletinde bulunan Cuquío Fair bölgesinde meydana geldi. Sahne aldığı sırada seyircisine yaklaşarak şarkı söyleyen Francisco ‘El Gallo’ Elizalde’nin, sahne kenarında bulunan alev makinesinin çalışması sonucu yüzünde yanıklar oluştu.
Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, Elizalde’nin seyircisine yaklaştığı sırada, sahne önündeki alev makinesinin aniden çalışması sonucu yüzünün yandığı görüntülendi.
Yerel medya, Meksikalı şarkıcının yüzünde küçük çaplı yanıklar olduğunu, durumunun iyi olduğunu duyurdu.
Alev makinesi çalışınca ünlü sanatçının yüzü yandı
Meksika’da sahne alan Francisco Elizalde, şarkı söylediği sırada, sahne kenarında bulunan alev makinesi çalıştı. Yaşanan kazada, şarkıcının yüzünde küçük çaplı yanıklar olduğu belirtildi.
Yayınlanma tarihi: 20 Mayıs 2019 Pazartesi, 13:12
Olay, Meksika’nın Jolisco eyaletinde bulunan Cuquío Fair bölgesinde meydana geldi. Sahne aldığı sırada seyircisine yaklaşarak şarkı söyleyen Francisco ‘El Gallo’ Elizalde’nin, sahne kenarında bulunan alev makinesinin çalışması sonucu yüzünde yanıklar oluştu.