Burcu Çetinkaya, Mehmet Fatih Bucak'tan boşandı

Burcu Çetinkaya, 2014 yılında yüksek lisansını Harran Üniversitesi'nde tamamlamak için Şanlıurfa'ya yerleşmişti. Burada iş insanı Fatih Mehmet Bucak ile tanışan Çetinkaya sürpriz bir şekilde evlilik kararı alarak dünyaevine girmişti.

Burcu Çetinkaya Bucak'ın sosyal medya hesaplarında yaptığı bir değişiklik boşanma dedikodularını beraberinde getirdi. Çetinkaya, sosyal medya hesaplarındaki Bucak soyadını kaldırmıştı.

Dedikodular doğru çıktı ve çiftin dün sessiz sedasız boşandığı öğrenildi. Çetinkaya ayrıca, 'Boşanmaya karar verince başörtüsünü çıkardı' yorumlarına da böyle yanıt verdi:

Hayatımda hiç kaçmadım. O korkakların işidir. Altı sene önce değil dört sene önce evlendik. Başımı ise 6 sene önce örttüm. Başımı ne örtmemin ne açmamın eşimle ilgisi yok. Kadın bu kadar iradesiz mi ki bu kararları ancak eşiyle alabilir? Kafanız bu mu? Evlilik kararından sonra tesettüre giren Burcu Çetinkaya, geçtiğimiz günlerde de başını açmıştı.

Çetinkaya kararını şu sözlerle yorumlamıştı:

Bu konu kişi ile Allah arasında olmalı. Altı sene de böyle düşünüyordum. Bir süre konuşmak istemedim. Kendilerince yorumlar yapıldı, yanlış yanlış yorumlar yaptılar. Bu benim yolculuğum. Başörtüsüyle devam edebilmeyi çok isterdim ama gücüm yetmedi. Başörtüsüne saygısızlık yapmam istemem. Ben bu kararı bir sene düşündüm. Mehmet Fatih Bucak, Adalet Partisi’nde milletvekilliği yapan merhum Mehmet Celal Bucak’ın oğlu. 1968, Siverek doğumlu olan Bucak, ekonomist ve aynı zamanda Urfa’nın önde gelen iş insanlarından biri.

Kaynak: Habertürk