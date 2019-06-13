'Ebru Hanım o evli. İki de çocuğu var' dediler

"'Madam' şarkısını yaşadığım bir olayın ardından yazdım. 6-7 ay çok ciddi bir birlikteliğim oldu. Evleneceğiz. Mükemmel bir insan buldum sandım. O kadar düzgün ki karakteri. Ağzından saçma sapan bir cümle çıkmaz. efendi, kibar bir insan. Saygılı. Bana kendimi prenses gibi hissettiren bir insanla beraberdim. 32 yaşındaydı. 'Bekardır' diye düşünüyordum. 24 saat beraber olduğum insanın evli olduğunu öğrendim. 2 çocuğunun olduğunu öğrendim. Şoka girdim.

Bir arkadaş ortamında oturuyorduk. 'Erkek arkadaşın nereli?' dediler. Her yerde onu anlatıyordum. Seviyorum, bekliyorum falan. 'Falanca yerli' dedim. 'Aa biz de oralıyız' dediler. Kimin nesi diye sordular. Söyledim. 'Ebru Hanım bir şey söyleyeceğiz ama o evli. İki de çocuğu var' dediler. 'Mümkün değil' dedim inanmadım. Fotoğraflarını gösterdiler. Sonra ona mesaj attım. 'Bu delikanlılıkta kaçıncı seviye' dedim, 'Hatalar karşılıklı yapıldı' dedi. Yıkıldım."

"EKONOMİ UÇMAM"

Ebru Polat, ilişkide olmaza olmazlarını da sıraladı:

"Evlilik sözleşmesi yapmadan hayatta evlenmem. Onca zaman çalışıp çabalayacağım, bir şeyler yapacağım. Sonra hepsi giecek. yok öylebir şey! Sevgilim bana ekonomi sınıfından bilet alırsa ondan ayrılırım. Business Class olmayan, baştan sona ekonomi olan uçakta problem yok. Business Class varsa asla ekonomi uçmam."