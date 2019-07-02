Gökhan Özoğuz'dan 'Madımak Katliamı' paylaşımı

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta gerçekleşen katliamda, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilmiş olan Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli yakılmıştı. Çoğunluğu Alevi 33 yazar, ozan, düşünür ile 2 otel çalışanı yanarak ve dumandan etkilenerek hayatını kaybetmişti.

Gökhan Özoğuz, Madımak Katliamına ilişkin olarak sosyal medya hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımını retweetleyerek, "O güzel canları yakan, şu an bile etrafta elini kolunu sallaya sallaya gezen, Müslüman kıyafetine bürünmüş cahil zihniyeti lanetliyorum" diye yazdı. Özoğuz, "Ülkemize, vatanımıza , milletimize, kültürümüze ve dinimize en büyük kötülüğü yapan bu zihniyet sonsuza dek yok olsun" dedi.