'Seri tuvalet tıkayıcısı'na hapis cezası

Birçok tuvaleti bilinçli olarak tıkadığı ortaya çıkan Patrick D Beeman kamu malına zarar vermekten suçlu bulundu.

Sheboygan Press'in aktardığına göre Beeman'a ilk başta 12 hafif suçlama yöneltilirken bu suçlamarın üçü haziran ayında düşürüldü. Beeman, kamu malına zarar verdiği gerekçesiyle 150 gün cezaevinde kaldıktan sonra 5 bin 500 dolardan fazla onarım parası verecek, alkol veya herhangi bir kontrollü madde kullanamayacak ve 100 saat toplu hizmeti yapacak.

Eyalet yasaları normal şartlarda Beeman'ın 30 gün hapis yatmasını öngörürken Hakim Kent Hoffman "daha ağır bir ceza verilmesi" gerektiğini söyledi. Bu sebepten dolayı Beeman her kamu malına zarar suçlamasından 30 gün hapis cezasına çarptırıldı. 26 yaşındaki Beeman Huber Programı sayesinde işine devam edebilecek ancak akşamları cezaevine dönecek.

Mahkemeye çıkmadan önce açıklama yapan Beeman, "İşleri düzeltmeliyim ve affedilmek için her gün dua etmeliyim" dedi ve verdiği zararlardan dolayı özür diledi.

Polis Deland Halk Merkezi'nde bir tuvaletin su şişesiyle tıkandığı ve suyun taştığı hakkında bir telefon aldıktan sonra olayı incelemeye başlamıştı. Polis, 2017'nin Nisan ayında 10 tane benzer olayın yaşandığını keşfettikten sonra temizlik şirketinin yöneticileriyle iletişime geçti. Soruşturmayı yürüten polisler bu olayların Beeman'ın atandığı yerlerde yaşandığını keşfetti.

Beeman polise verdiği ifadede, "Garip şeyler yapmak için garip dürtüler hissediyorum, çöpte plastik şişe arayıp tuvaleti tıkamak gibi" demişti. (T24)