Jandarma Genel Komutanlığı, Vuslat'ın emekli edildiğini, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Vuslat'ın, deniz kıyısında şezlongda başında gözlükle çekilen fotoğrafının yanında, görevde çekilen fotoğrafları paylaşılarak yapılan açıklamada şöyle denildi:

''466 OPERASYONA KATILDI''

'Artvin İl Jandarma Komutanlığınca; 10 yıllık görev süresini tamamlayan uyuşturucu madde arama köpeği 'Vuslat'a emeklilik töreni düzenlendi. Kariyeri boyunca 466 operasyona katılan ve 750 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçiren Vuslat'a emeklerinden dolayı teşekkür ederiz.'