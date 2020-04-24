Yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 600'e yükseldi!

24 Nisan 2020 Cuma, 19:10

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 109 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 3 bin 122 yeni vaka olduğunu açıkladı. Toplam ölü sayısı 2 bin 600'e yükselirken, koronavirüs vaka sayısı ise 104 bin 912'e yükseldi.

'BİZE GÜÇ VERİN'

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Koca, ''Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık yüzde 15’ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. Bu noktadan geri dönüş olmamalı. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin'' ifadelerini kullandı.