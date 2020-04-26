Yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 805'e yükseldi!

26 Nisan 2020 Pazar, 19:27

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 99 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 2 bin 357 yeni vaka olduğunu açıkladı. Toplam ölü sayısı 2 bin 805'e yükselirken, koronavirüs vaka sayısı ise 110 bin 130'a yükseldi.

'VAKA SAYISININ EN DÜŞÜK OLDUĞU GÜN, BUGÜN'



Koca, ''Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50 bine varan günlük test kapasitemizin 30 bini kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti'' açıklamasını yaptı.



Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu şöyle: