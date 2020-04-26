Yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 805'e yükseldi!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 99 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan 2 bin 357 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Bakan Koca, ''Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu'' ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 99 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 2 bin 357 yeni vaka olduğunu açıkladı. Toplam ölü sayısı 2 bin 805'e yükselirken, koronavirüs vaka sayısı ise 110 bin 130'a yükseldi.
'VAKA SAYISININ EN DÜŞÜK OLDUĞU GÜN, BUGÜN'
Koca, ''Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50 bine varan günlük test kapasitemizin 30 bini kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti'' açıklamasını yaptı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu şöyle:
Video Haberler
- Gelecek Partisi'nden 'parlamenter sistem' kampanyası!
- Jack South’un atışı internete damga vurdu
- Pilotlar yaşamını yitiren arkadaşlarını unutmadılar!
- Komünizm simgesiydi... Böyle imha edildi
- ‘Dünyanın nazar boncuğu’ kurudu
- Sokağı bir anda kapladı! İşte dehşete düşüren görüntüler
- Brad Pitt, Trump'la böyle dalga geçti
- Şehirde kız kaçırma olayında ilginç savunma!
- Panik dolu anlar! Gökyüzüne bakan şaştı kaldı
- TRT spikerinin sorusu sosyal medyayı karıştırdı!