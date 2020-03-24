Yaşlı adamı zorla durdurup, başına kolonya döken kişi gözaltına alındı

24 Mart 2020 Salı, 19:36

Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında büyük risk grubunda olan 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bu kararın ardından Türkiye'nin birçok yerinde yaşlılarla ilgili görüntüler paylaşıldı.

İstanbul Bağcılar’da yaşlı bir vatandaşı durdurarak zorla maske takan ve başına kolonya döken kişi hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüpheli O.K. yakalandı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada hıza yayılan bir görüntü, kullanıcıların tepkisini çekti. Görüntüde yaşlı bir adamı durduran gençler, yüzüne zorla maske takarak başına kolonya döktü.

"Virüsün birini bulduk" diyen şahıs, gitmek isteyen yaşlı adamı "Bak lan buraya" diyerek zorla durdurdu. "Virüs vak’asına yakalanmış acil müdahale timi geldi" diyerek yaşlı adama maske takan genç, başına da kolonya döktü. "Kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun, doğru hastaneye gidiyorsun" diyen genç, yaşlı adamı gönderdi.