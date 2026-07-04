Deniz Göktaş’ın ters kelepçeli görüntüleri tepki çekmişti! Avukatı o görüntülerin defalarca prova edildiğini duyurdu

Tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ın avukatı Metin Sinan Aslan, gözaltı sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kısa Dalga'dan Banu Güven'e konuşan Aslan, kamuoyunda tartışma yaratan ters kelepçeli görüntülerin polis kameraları için defalarca tekrarlandığını söyledi.

"4-5 KEZ ÜST ÜSTE ÇEKİLMİŞ BİR PRODÜKSİYON"

Aslan, Göktaş'ın herhangi bir direniş göstermeden havalimanında teslim olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Deniz şortuyla, sırt çantasıyla havalimanından teslim oldu. En ufak bir direnişi yoktu. Ancak o emniyete giriş görüntüsü, polis kameraları için aşağı in-yukarı çık şeklinde 4-5 kez üst üste çekilmiş bir prodüksiyondur. Toplumdaki linç gruplarına mesaj verilmek istendi.”