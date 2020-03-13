Yatırımcı altından kaçıyor

13 Mart 2020 Cuma, 11:39

Altının güvenli liman niteliği de onun bu haftaki küresel satış dalgasından korunmasını sağlayamadı.

Altın, hafta başında yedi yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesini görmesine karşın, yatırımcıların nakit ihtiyaçlarını karşılamak için satış yapmalarından dolayı, 2016'dan bu yana en büyük haftalık kaybını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Hisse senetlerinde volatilite, piyasaların dünya ekonomisini vuran koronavirüsün yayılmaya devam ettiği bir ortamda, alınan mali ve parasal tedbirlerin resesyondan korunmaya yetip yetmeyeceğini değerlendirmesinden dolayı devam ediyor.

Hisse senetlerinde bu hafta görülen satış dalgası teminat tamamlama çağrılarını tetikledi ve yatırımcılar bu nedenle nakite dönmek için fırsatları değerlendirmeye çalıştılar. Aynı zamanda, güçlenen dolar da altının cazibesini azalttı.

Australia & New Zealand Banking Group Ltd. kıdemli emtia stratejisti Daniel Hynes, Bloomberg Tv'ye yaptığı değerlendirmede, "Stresin aşırı arttığı dönemlerde, altın bundan beklendiği kadar faydalanamayabilir," dedi ve "Altın orta vadede oldukça iyi bir yatırım olarak görünüyor. Daha kısa vadede, yüzde 10 ila yüzde 15'lik bir rallinin bile mümkün olduğunu düşünebilirsiniz" değerlensirmesinde bulundu.

Spot altın kayıp ve kazanç bölgeleri arasında dalgalandıktan sonra yüzde 0.8 yükselerek Londra saati ile 06:35'te ons başına 1,588.81 dolara çıktı. Fiyatlar Perşembe günü yüzde 3.6 düştü. Kontrat bu hafta, Pazartesi günü 1,703.39 dolar ile Aralık 2012'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 5.3 geriledi.

Asya hisse senetleri Cuma günü, Standard & Poor's 500 (S&P 500) Endeksi'nin, devre kesicilerin bu hafta ikinci kez devreye girmesine yol açan sert piyasa harektlerinin gerçekleştiği dönemde, 1987'den beri en büyük kaybını gerçekleştirmesinin ardından kayıpların bir kısmını geri aldı. Yatırımcılar, koronavirüsün tüm dünyada yayılmaya devam ettiği ve insanlara ve işletmelere getirilen kısıtlamaların güveni sarstığı bir ortamda verilen politika tepkilerinin etkinliği konusunda şüphe duyuyor.

Diğer değerli metalleden, spot gümüş yüzde 3.1 kadar düşerek Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesine indi. Platin 2003 yılından bu yana en düşük seviyesinden kapandıktan sonra yüzde 4 tırmandı ve paladyum yaklaşık yüzde 20'lik kaybın ardından yüzde 5.1 sıçradı. Her iki metal de Perşembe günkü kayıpları ile ayı piyasasına girdi.

Paladyum, koronavirüsün ekonomi üzerindeki etkisinin yanında Çin'de azalan otomobil satışları, piyasadaki arz açığı görünümü dolayısıyla geçen ay tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan fiyatları vurması ile birlikte diğer değerli metallere kıyasla daha büyük bir darbe aldı.