Yedikleri yemek 30 öğrenciyi hastanelik etti

04 Mart 2020 Çarşamba, 16:59

Alınan bilgiye göre, Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi'ndeki Necip Fazıl Kısakürek İlkokulunda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte yiyeceklerden yiyen bazı öğrenciler, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşamaya başladı. Bunun üzerine öğretmenleri hemen sağlık ekiplerine haber verdi. 30 öğrenci ambulanslar ve özel araçlarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öğrenciler hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.